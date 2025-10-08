Giriş / Abone Ol
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Nilüfer Belediyespor Eker: 3 - Türk Hava Yolları: 0

Ajans Haberleri
  • 08.10.2025 21:26
  • Giriş: 08.10.2025 21:26
  • Güncelleme: 08.10.2025 21:26
Kaynak: AA
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Erkan Yıldırım

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Ünzilenur Hacıoğlu, Cajic, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ecenur Aksoy, Öykü Saruhan, Edwards)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Adelusi, Bahar Akbay, Orthmann (Melis Yılmaz, Merve Nezir, Raztke, Karmen Aksoy, Tuğba Şenoğlu İvegin)

Setler: 25-22, 25-23, 25-19

Süre: 84 dakika

ANKARA (AA) - Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

1. Grup mücadeleleri, yarın Aras Spor-Nilüfer Belediyespor Eker maçıyla tamamlanacak ve grubu lider bitiren ekip, çeyrek finale yükselecek.

