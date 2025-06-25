Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman?
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) 3. hafta maçları için geri sayım başladı. Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda? Detaylar belli olmaya başladı.
Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) üçüncü hafta maçlarına hazırlanıyor. Türkiye, 2025 Milletler Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi ile ligin 4. sırasında bulunuyor.
TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye, maçlarını Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynayacak. Türkiye'nin maç takvimi şöyle:
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
- 9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
- 11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
- 12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
- 13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye maçları genellikle TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Kanal bilgisi, maç önünde belli olacak.