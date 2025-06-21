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Voleybol Milletler Ligi | Brezilya, Dominik engelini rahat geçti

Brezilya, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadelede Dominik Cumhuriyeti turnuvadaki 4. yenilgisini yaşadı.

Spor
  • 21.06.2025 17:47
  • Giriş: 21.06.2025 17:47
  • Güncelleme: 21.06.2025 17:52
Kaynak: AA-Haber Merkezi
Voleybol Milletler Ligi | Brezilya, Dominik engelini rahat geçti
Foto: AA

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya,, Dominik Cumhuriyeti''ni 3-0 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Brezilya, Dominik Cumhuriyeti karşısında setleri 23-25, 18-25, 20-25'lik skorlarla kazanmasını bildi.

Brezilya organizasyonda 6. galibiyetini elde ederken, Dominik Cumhuriyeti ise 4. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Medicana'da oynayan Ana Christina de Souza, 26 sayıyla Brezilya'nın galibiyetinde önemli bir pay sahibi oldu.

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