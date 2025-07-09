Voleybol Milletler Ligi | Türkiye - Hollanda VNL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye'nin maçı şifreli mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Ligin oldukça önemli bir karşılaşnası olan Türkiye - Hollanda maçına ait detaylar, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları şöyle:

TÜRKİYE MİLLETLER LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 galibiyet 1 mağlubiyetle Milletler Ligi'nde 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Milli takım, turnuvadaki tek mağlubiyetini 3-1'lik skorla Brezilya karşısında aldı.

Hollanda ise turnuvada 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 11. sırada.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Hollanda 2025 Milletler Ligi maçı Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak.

TÜRKİYE - HOLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda kadınlar voleybol maçı saat 21.30'da TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye - Hollanda kadınlar Milletler Ligi maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE'NİN VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye, 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.