Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sınav

Zerenspor Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon’u konuk edecek.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Bu maçla birlikte Ankara, 2009’dan sonra ilk kez bir CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakasına ev sahipliği yapmış olacak.

Şampiyonlar Ligi’ne bu sezon ilk kez katılan Zeren Spor, gruptaki açılış maçında son iki sezonun şampiyonu Imoco Volley’e 3-2 mağlup olmuştu. Ankara ekibi, yarın oynanacak mücadelede turnuvadaki ilk galibiyetini hedefliyor.

Zerenspor’da Sırp smaçör Aleksandra Uzelac, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. D Grubu’nda Zerenspor bir puanla üçüncü sırada bulunurken, LKS Commercecon henüz puan alamadığı için son sırada yer alıyor.