Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sınav
Zerenspor, Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki kritik 5. maçta yarın sahasında İtalya devi Imoco Volley’i konuk edecek; başkentte oynanacak mücadele grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.
Kaynak: AA
Zerenspor Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle mücadele edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ile Pedro Lopes Pinto (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.
Ligdeki 4 maçın üçünde galip gelen başkent temsilcisi, grupta ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan İtalyan temsilci ise grupta lider konumda bulunuyor.