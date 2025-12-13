Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Fenerbahçe Medicana: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
Kaynak: AA
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Yusuf Kaynar
Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özgür Benzer, Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız (Batu Akbaba, Fatih Yörümez, Nascimento, Eyüp Demirbiler)
Setler: 25-21, 25-18, 28-26
Süre: 83 dakika (25, 26, 32)
İSTANBUL (AA) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.