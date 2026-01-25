Giriş / Abone Ol
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Gebze Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

Ajans Haberleri
  • 25.01.2026 18:37
  • Giriş: 25.01.2026 18:37
  • Güncelleme: 25.01.2026 18:38
Kaynak: AA
Salon: Gebze

Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)

Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)

Setler: 20-25, 32-34, 25-27

Süre: 105 dakika

KOCAELİ (AA) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Öte yandan, Gebze Belediyespor'dan oyuncu Tervaportti, 3. sette kırmızı kart gördü.

