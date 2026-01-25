Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0 - İstanbul Gençlikspor: 3

Ajans Haberleri
  • 25.01.2026 18:51
  • Giriş: 25.01.2026 18:51
  • Güncelleme: 25.01.2026 18:51
Kaynak: AA
Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Salon: Ünye

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )

İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 95 dakika (33, 32, 30)

ORDU (AA) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

BirGün'e Abone Ol