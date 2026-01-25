Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - ON Hotels Alanya Belediyespor: 3
Kaynak: AA
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Nascimento, Cardoso, Atakan Topal, Eyüp Ensar Demirbiler)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İrfan Çetinkaya)
Setler: 22-25, 18-25, 17-25
Süre: 85 dakika (33, 25, 27)
İSTANBUL (AA) - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.