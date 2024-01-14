Voleybol: Toplu sonuç
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. hafta tamamlandı.
Kaynak: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası sona erdi.
Ligin 15. haftası, takımların Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması dışında tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
VakıfBank-Beşiktaş AYOS: 3-1
Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-1
Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin: 0-3
PTT-Karayolları: 3-2
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