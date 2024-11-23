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Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 21:26
  • Giriş: 23.11.2024 21:26
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:26
Kaynak: AA
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Selçuk Görmen, Caner Çildir

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Özlem Güven)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor (Berre İnce, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-13, 25-16

Süre: 63 dakika (18, 20, 25)
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

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