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Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana: 3 - Kuzeyboru: 0

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 15:09
  • Giriş: 07.12.2024 15:09
  • Güncelleme: 07.12.2024 15:09
Kaynak: AA
Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)

Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Setler: 25-17, 25-10, 25-15

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

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