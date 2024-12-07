Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Medicana: 3 - Kuzeyboru: 0
Kaynak: AA
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)
Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Setler: 25-17, 25-10, 25-15
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.