Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

İlbank: 3 - Göztepe: 1

Ajans Haberleri
  • 20.11.2025 18:15
  • Giriş: 20.11.2025 18:15
  • Güncelleme: 20.11.2025 18:15
Kaynak: AA
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, İlknur Çakar

İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel)

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Scuka, Emine Arıcı (Berre İnce, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Rotar, Ceren Kapucu)

Setler: 29-27, 26-24, 21-25, 25-22

Süre: 127 dakika

ANKARA (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında İlbank, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

