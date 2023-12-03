Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. hafta sona erdi
Kaynak: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11. hafta, tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray Daikin, Beşiktaş Ayos'u 3-1 yendi.
Ligin 11. haftasında yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 0-3
Fenerbahçe Opet-PTT: 3-0
Çukurova Belediyespor-Türk Hava Yolları: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 2-3
Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor: 3-1
Beşiktaş Ayos-Galatasaray Daikin: 1-3
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