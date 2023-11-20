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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 11:11
  • Giriş: 20.11.2023 11:11
  • Güncelleme: 20.11.2023 11:12
Kaynak: AA
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesi yarın 5 maçla başlayacak.

Ligde 9. hafta maç programları şöyle:

Yarın:

15.00 Karayolları-Beşiktaş Ayos (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyesipor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.30 Çukurova Belediyespor-PTT (Adana ASKİ Atatürk)

18.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek Vestel)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

22 Kasım Çarşamba:

18.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Eczacıbaşı)

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