Voleybolcu Marina Markova kim? Markova nereli? Markova hangi takımda oynuyor?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Vakıfbank’ın oyuncu olan Rus smaçör Marina Markova, 27 Ocak 2021’de Rusya’da dünyaya geldi. 1,99 metre boyundaki smaçör Markova, 330 santimetre smaç yüksekliği ve 315 santimetrelik blok yüksekliğine ulaştı.

MARKOVA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Voleybolda profesyonel kariyerine 2016 yılında Leningradska Saint Petersburg (U20) takımında smaçör olarak başlayan Marina Markova burada 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında oynadı. Ardından 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde forma giyen Markova, 2022-2023 döneminde ise Florida University’e geçti. 2023/2024 sezonunda ise Vodafone Sultanlar Ligi’ne transfer olan Markova, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’ta ter döktü.

MARİNA MARKOVA’NIN BAŞARILARI

Marina Markova 2023/2024 sezonunda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Burada oynadığı maçlarda toplam 411 sayı atan Markova, set başına 5,71’lik sayı ortalamasıyla Vodafone Voleybol Sultanlar Ligi’nde Tijana Boskovic ve Kiera REnee Van Ryk’ın ardından en skorer üçüncü oyuncusu oldu.

MARKOVA'NIN İTALYA KARİYERİ

Devre arasında İtalyan Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olan Markova, burada 2023/2024 CEV Kadınlar Challenge Kupası’nda şampiyonluk yaşadı ve İtalya Kadın Voleybol Ligi’nde yarı final oynadı. 2024 yaz sezonunu ise VW Jakarta Elektrik’te geçiren Marina Markova, burada ‘en iyi servis atan oyuncu’ oldu.

MARKOVA, HÜRREM SULTAN’A BENZETİLİYOR

Vodafone Sultanlar Ligi’nde başarılı bir ilk devre sezonu geçiren Marina Markova, sarı saçları ve milliyeti nedeniyle Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman’ın nikahlı eşi Hürrem Sultan’a benzetiliyor.