Voleybolda 2025: Millilerden tarihi derece, kulüplerden kupalar

2025 yılında Türk voleybolu, milli takımlar ve kulüpler düzeyinde dikkat çeken sonuçlara sahne oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanırken A Milli Erkek Voleybol Takımı organizasyonu 6. sırada tamamlayarak dünya şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Kadınlarda sezonun Milletler Ligi çeyrek finalinde sona erdiği hatırlatıldı. Tayland’ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında ise Türkiye, E Grubu’nu set vermeden lider bitirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA İLK FİNAL

Son 16’da Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ABD’yi 3-1, yarı finalde Japonya’yı 3-1 geçen milliler, tarihinde ilk kez finale yükseldi. Finalde İtalya’ya 3-2 kaybeden Türkiye, turnuvayı ikinci tamamladı. Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar da şampiyonanın “rüya takımı”na seçildi.

Erkeklerde ise Temmuz ayında göreve başlayan başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki milli takım, Filipinler’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda grupta 3’te 3 yaparak lider çıktı.

Son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan Türkiye, bu turda Polonya’ya 3-0 yenildi ve turnuvayı 6. sırada tamamladı. A Milli Erkek Takım, Milletler Ligi’ni ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırada bitirdi.

Kulüpler düzeyinde öne çıkan başlıklardan biri, Ziraat Bankkart’ın Erkekler CEV Kupası’nı kazanması oldu.

Başkent ekibi, finalde Asseco Resovia karşısında deplasmanda 3-2 ve Ankara’da 3-1’lik skorlarla kupayı aldı. Halkbank ise CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final oynadı ancak yarı final ve üçüncülük maçlarını kaybederek organizasyonu dördüncü tamamladı.

KULÜPLERDE FİNAL GELMEDİ

Kadınlarda VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde son dörde kaldı fakat dörtlü finalde finale çıkamadı. Böylece Türk kulüpleri üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşamadı. Türk Hava Yolları CEV Kupası’nda, Galatasaray ise Challenge Kupası’nda yarı finalde elendi.

Yurt içinde ise Sultanlar Ligi’ni VakıfBank, Efeler Ligi’ni Ziraat Bankkart şampiyon tamamladı. Kupa Voley organizasyonunda hem kadınlarda hem erkeklerde Fenerbahçe kupaya uzandı.

Şampiyonlar Kupasında ise kadınlarda Fenerbahçe, erkeklerde Ziraat Bankkart şampiyon oldu.