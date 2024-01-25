Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17'nci hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Arkas Spor (Şırnak Cizre)

27 Ocak Cumartesi:

14.00 Halkbank-TÜRŞAD (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Antakya Merkez Spor Salonu)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Spor Toto-Develi Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

28 Ocak Pazar:

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Ziraat Bankkart (Ordu Ünye)