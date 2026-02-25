Voleybolda bir eşik daha aşıldı: Şampiyonlar Ligi’nde dört Türk takımı ilk kez çeyrek finalde

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez çeyrek final aşamasında dört Türk takımı birden yer alacak.

VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaş'ın ardından Zeren Spor da adını son 8 takım arasına yazdırarak Türk voleybolu adına tarihi bir tabloyu tamamladı.

Turnuvanın isim sponsoru olmasına rağmen özel davetle katıldığı organizasyonda sessiz ve istikrarlı bir performans ortaya koyan Zeren Spor, D Grubu’nu ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Almanya temsilcisi Palmberg Schwerin’i eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Böylece kadınlarda 66. kez düzenlenen Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk kez dört Türk temsilcisi son 8’e kaldı.

DÖRTLÜ FİNAL İHTİMALİ

Çeyrek finalde ilk maçlar 10-12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 18-19 Mart tarihlerinde oynanacak. Dört Türk takımının da turnuva ağacının farklı kolunda yer alması, tamamının yarı finale yükselmesi halinde şampiyonluğun matematiksel olarak Türkiye’ye geleceği anlamına geliyor.

VakıfBank, Olympiakos ile Numia Vero Volley Milano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe, Igor Gorgonzola Novara-Savino eşleşmesinden çıkacak rakiple karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı, Polonya şampiyonu Developres Rzeszow ile eşleşirken Zeren Spor’u ise son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Imoco Volley bekliyor.

ÜSTÜNDAĞ: “TÜRKİYE VOLEYBOL MERKEZİ”

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dört Türk takımının çeyrek finale yükselmesini, uzun yıllardır yapılan planlı yatırımların sonucu olarak değerlendirdi.

Üstündağ, “Bugün Avrupa’da kadın voleybolu konuşulurken Türkiye artık sadece güçlü bir lig değil, aynı zamanda bir voleybol merkezi olarak gösteriliyor” dedi.

İstanbul’da düzenlenecek dörtlü finalde dört Türk takımının yer alması ihtimalinin bile önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Üstündağ, bunun Türk voleybolunun ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

AVRUPA’DA İSTİKRARIN ADI

Türk kulüpleri, son 14 CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda toplam 8 şampiyonluk yaşadı. VakıfBank 6 kez kupaya uzanırken, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe birer şampiyonluk elde etti. Aynı dönemde İtalyan temsilcisi Imoco Volley ise son beş organizasyonda üç kez mutlu sona ulaştı.

2026 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nin 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul’daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek olması, bu başarının sahaya yansıyabileceği bir başka kritik eşik olarak öne çıktı.