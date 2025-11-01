Voleybolda Bugün Hangi Maçlar Var? Bu hafta Türkiye'de Neden Maç Yok?(1 Kasım 2025 Cumartesi)

1 Kasım 2025 Cumartesi günü voleybol severleri dopdolu bir program bekliyor. Avrupa’nın önde gelen liglerinde; Almanya 1. Bundesliga, Fransa A Ligi, İtalya Superlega ve Kadınlar Serie A1 sahne alıyor. Gün boyunca hem kadınlar hem erkekler kategorisinde toplam 20’den fazla karşılaşma oynanacak. İşte saat saat bugünkü voleybol maçları listesi...

BUGÜNKÜ VOLEYBOL MAÇLARI

Lig Maç Saat Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar) Dresdner SC (K) - SSC Schwerin (K) 19:15 Fransa A Ligi Toulouse - St. Nazaire VB 20:00 İtalya Superlega Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza 20:00 Fransa A Ligi Chaumont - AS Cannes 21:00 Fransa A Ligi Plessis Robinson - Montpellier 21:00 Fransa Lig A (Kadınlar) Volero Le Cannet (K) - Beziers Volley (K) 21:00 Fransa Lig A (Kadınlar) Ugs Bordeaux (K) - RC Cannes (K) 21:00 Almanya 1. Bundesliga (Erkekler) Giesen Grizzlys - Berlin Recycling 21:00 Almanya 1. Bundesliga (Erkekler) Svg Luneburg - Netzhoppers Konigs 21:00 Fransa A Ligi Arago De Sete - TL Metropole 21:30 Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar) Skurios Volleys Borken (K) - Etv Hamburg (K) 21:30 Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar) Usc Munster (K) - Aachen (K) 21:30 Almanya 1. Bundesliga (Erkekler) ASV Dachau - Bitterfeld Wolfen 21:30 Fransa A Ligi GFC Ajaccio - Paris Volley 22:00 Fransa Lig A (Kadınlar) Evreux Vb (K) - Volley Club Marcq Baro (K) 22:00 Fransa Lig A (Kadınlar) Asptt Mulhouse (K) - Terville Florange Oly. (K) 22:00 Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar) VC Wiesbaden (K) - Flacht (K) 22:00 Almanya 1. Bundesliga (Erkekler) SSC Karlsruhe - VCO Berlin 22:00 Almanya 1. Bundesliga (Erkekler) FT 1844 Freiburg - TSV Unterhaching 22:00 Fransa A Ligi Narbonne Volley - Nice Volley Ball 22:30 İtalya Serie A1 (Kadınlar) Vol Bergamo (K) - I. Conegliano (K) 22:30

AVRUPA VOLEYBOL LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Avrupa’da bugün birçok önemli voleybol mücadelesi sahne alacak. Almanya’da Dresdner SC - Schwerin kadınlar maçı büyük ilgiyle bekleniyor. Fransa’da ise Toulouse - St. Nazaire VB ve Chaumont - AS Cannes maçları lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.

İtalya’da Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza mücadelesi, Süper Ligi’nin üst sıralarını belirleyecek nitelikte. Kadınlarda Vol Bergamo - Conegliano karşılaşması ise haftanın en çok merak edilen maçlarından biri.

ALMANYA 1. BUNDESLİGA BUGÜN

19:15 – Dresdner SC (K) - SSC Schwerin (K)

21:00 – Giesen Grizzlys - Berlin Recycling

21:00 – Svg Luneburg - Netzhoppers Konigs

21:30 – ASV Dachau - Bitterfeld Wolfen

22:00 – SSC Karlsruhe - VCO Berlin

22:00 – FT 1844 Freiburg - TSV Unterhaching

FRANSA A LİGİ VE KADINLAR LİGİ BUGÜN

20:00 – Toulouse - St. Nazaire VB

21:00 – Chaumont - AS Cannes

21:00 – Plessis Robinson - Montpellier

21:30 – Arago De Sete - TL Metropole

22:00 – GFC Ajaccio - Paris Volley

22:30 – Narbonne Volley - Nice Volley Ball

21:00 – Volero Le Cannet (K) - Beziers Volley (K)

21:00 – Ugs Bordeaux (K) - RC Cannes (K)

22:00 – Evreux VB (K) - Marcq Baro (K)

22:00 – Asptt Mulhouse (K) - Terville Florange (K)

İTALYA SUPERLEGA VE SERİE A1 KADINLAR

20:00 – Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza

22:30 – Vol Bergamo (K) - I. Conegliano (K)

Bugün toplam kaç voleybol maçı var?

Bugün Avrupa genelinde 22 önemli voleybol karşılaşması oynanacak. Bunların 10’u Fransa’da, 7’si Almanya’da, 2’si İtalya’da gerçekleşiyor.

Günün en önemli maçı hangisi?

İtalya Superlega’daki Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza maçı ve Fransa’daki Chaumont - AS Cannes mücadelesi, günün en çok ilgi gören maçları arasında yer alıyor.

Bugün kadınlar voleybol maçları var mı?

Evet, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde toplam 8 kadınlar maçı oynanacak. Özellikle Volero Le Cannet - Beziers Volley ve Vol Bergamo - Conegliano mücadeleleri ön plana çıkıyor.

Maçlar hangi saat aralığında oynanacak?

Bugünkü maçlar Türkiye saatiyle 19:15 ile 22:30 arasında başlıyor. Günün son karşılaşması 22:30’da başlayacak olan Vol Bergamo - Conegliano maçı olacak.

Bugün Türkiye’de neden voleybol maçı yok?

6. İslami Dayanışma Oyunları'ndakapsamında Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi maçlarına 16 Kasım'a kadar ara verildi. İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'da başkent Riyad'da 7-21 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

1 Kasım 2025 Cumartesi günü voleybol heyecanı Almanya’dan Fransa’ya, İtalya’dan Brezilya’ya kadar sürüyor. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı bu yoğun günde, sporseverler için dolu dolu bir voleybol programı var. Özellikle Avrupa liglerindeki maçlar canlı skor takipçileri ve bahis severler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.