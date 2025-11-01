Voleybolda Bugün Hangi Maçlar Var? Bu hafta Türkiye'de Neden Maç Yok?(1 Kasım 2025 Cumartesi)
Voleybol severler için bugün önemli maçlar bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar var? Türkiye Ligi'nde bugün voleybol maçları oynanacak mı? Bugün hangi liglerde maçlar oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.
1 Kasım 2025 Cumartesi günü voleybol severleri dopdolu bir program bekliyor. Avrupa’nın önde gelen liglerinde; Almanya 1. Bundesliga, Fransa A Ligi, İtalya Superlega ve Kadınlar Serie A1 sahne alıyor. Gün boyunca hem kadınlar hem erkekler kategorisinde toplam 20’den fazla karşılaşma oynanacak. İşte saat saat bugünkü voleybol maçları listesi...
BUGÜNKÜ VOLEYBOL MAÇLARI
|Lig
|Maç
|Saat
|Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar)
|Dresdner SC (K) - SSC Schwerin (K)
|19:15
|Fransa A Ligi
|Toulouse - St. Nazaire VB
|20:00
|İtalya Superlega
|Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza
|20:00
|Fransa A Ligi
|Chaumont - AS Cannes
|21:00
|Fransa A Ligi
|Plessis Robinson - Montpellier
|21:00
|Fransa Lig A (Kadınlar)
|Volero Le Cannet (K) - Beziers Volley (K)
|21:00
|Fransa Lig A (Kadınlar)
|Ugs Bordeaux (K) - RC Cannes (K)
|21:00
|Almanya 1. Bundesliga (Erkekler)
|Giesen Grizzlys - Berlin Recycling
|21:00
|Almanya 1. Bundesliga (Erkekler)
|Svg Luneburg - Netzhoppers Konigs
|21:00
|Fransa A Ligi
|Arago De Sete - TL Metropole
|21:30
|Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar)
|Skurios Volleys Borken (K) - Etv Hamburg (K)
|21:30
|Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar)
|Usc Munster (K) - Aachen (K)
|21:30
|Almanya 1. Bundesliga (Erkekler)
|ASV Dachau - Bitterfeld Wolfen
|21:30
|Fransa A Ligi
|GFC Ajaccio - Paris Volley
|22:00
|Fransa Lig A (Kadınlar)
|Evreux Vb (K) - Volley Club Marcq Baro (K)
|22:00
|Fransa Lig A (Kadınlar)
|Asptt Mulhouse (K) - Terville Florange Oly. (K)
|22:00
|Almanya 1. Bundesliga (Kadınlar)
|VC Wiesbaden (K) - Flacht (K)
|22:00
|Almanya 1. Bundesliga (Erkekler)
|SSC Karlsruhe - VCO Berlin
|22:00
|Almanya 1. Bundesliga (Erkekler)
|FT 1844 Freiburg - TSV Unterhaching
|22:00
|Fransa A Ligi
|Narbonne Volley - Nice Volley Ball
|22:30
|İtalya Serie A1 (Kadınlar)
|Vol Bergamo (K) - I. Conegliano (K)
|22:30
AVRUPA VOLEYBOL LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Avrupa’da bugün birçok önemli voleybol mücadelesi sahne alacak. Almanya’da Dresdner SC - Schwerin kadınlar maçı büyük ilgiyle bekleniyor. Fransa’da ise Toulouse - St. Nazaire VB ve Chaumont - AS Cannes maçları lig sıralamasını doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.
İtalya’da Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza mücadelesi, Süper Ligi’nin üst sıralarını belirleyecek nitelikte. Kadınlarda Vol Bergamo - Conegliano karşılaşması ise haftanın en çok merak edilen maçlarından biri.
ALMANYA 1. BUNDESLİGA BUGÜN
- 19:15 – Dresdner SC (K) - SSC Schwerin (K)
- 21:00 – Giesen Grizzlys - Berlin Recycling
- 21:00 – Svg Luneburg - Netzhoppers Konigs
- 21:30 – ASV Dachau - Bitterfeld Wolfen
- 22:00 – SSC Karlsruhe - VCO Berlin
- 22:00 – FT 1844 Freiburg - TSV Unterhaching
FRANSA A LİGİ VE KADINLAR LİGİ BUGÜN
- 20:00 – Toulouse - St. Nazaire VB
- 21:00 – Chaumont - AS Cannes
- 21:00 – Plessis Robinson - Montpellier
- 21:30 – Arago De Sete - TL Metropole
- 22:00 – GFC Ajaccio - Paris Volley
- 22:30 – Narbonne Volley - Nice Volley Ball
- 21:00 – Volero Le Cannet (K) - Beziers Volley (K)
- 21:00 – Ugs Bordeaux (K) - RC Cannes (K)
- 22:00 – Evreux VB (K) - Marcq Baro (K)
- 22:00 – Asptt Mulhouse (K) - Terville Florange (K)
İTALYA SUPERLEGA VE SERİE A1 KADINLAR
- 20:00 – Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza
- 22:30 – Vol Bergamo (K) - I. Conegliano (K)
Bugün toplam kaç voleybol maçı var?
Bugün Avrupa genelinde 22 önemli voleybol karşılaşması oynanacak. Bunların 10’u Fransa’da, 7’si Almanya’da, 2’si İtalya’da gerçekleşiyor.
Günün en önemli maçı hangisi?
İtalya Superlega’daki Cuneo Volley - GAS Sales Piacenza maçı ve Fransa’daki Chaumont - AS Cannes mücadelesi, günün en çok ilgi gören maçları arasında yer alıyor.
Bugün kadınlar voleybol maçları var mı?
Evet, Almanya, Fransa ve İtalya liglerinde toplam 8 kadınlar maçı oynanacak. Özellikle Volero Le Cannet - Beziers Volley ve Vol Bergamo - Conegliano mücadeleleri ön plana çıkıyor.
Maçlar hangi saat aralığında oynanacak?
Bugünkü maçlar Türkiye saatiyle 19:15 ile 22:30 arasında başlıyor. Günün son karşılaşması 22:30’da başlayacak olan Vol Bergamo - Conegliano maçı olacak.
Bugün Türkiye’de neden voleybol maçı yok?
6. İslami Dayanışma Oyunları'ndakapsamında Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi maçlarına 16 Kasım'a kadar ara verildi. İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'da başkent Riyad'da 7-21 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
1 Kasım 2025 Cumartesi günü voleybol heyecanı Almanya’dan Fransa’ya, İtalya’dan Brezilya’ya kadar sürüyor. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı bu yoğun günde, sporseverler için dolu dolu bir voleybol programı var. Özellikle Avrupa liglerindeki maçlar canlı skor takipçileri ve bahis severler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.