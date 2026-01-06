Voleybolda derbi heyecanı
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçta Halkbank ile Galatasaray karşılaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.
Başkent Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup olurken Galatasaray, evinde Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.