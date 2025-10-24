Voleybolda lider Karşıyaka deplasmanda

İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda bu sezon çıktığı 4 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Endo Karşıyaka yarın İstanbul'da Eczacıbaşı deplasmanına çıkacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ligde 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Altınordu saat 14.30'da Vakıfbank'la deplasmanda karşılaşacak. 3 galibiyetle zirve takibindeki Bodrum Bld. Bodrumspor saat 16.00'da İBB Spor'u ağırlayacak. Yine aynı saatte Vestel Manisa BŞB-Havran Bld, Çanakkale Bld-Yeşilyurt maçları oynanacak.

