Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Voleybolda 'Milletler Ligi' hazırlıkları Slovenya maçıyla sürüyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi son provasını Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapacak.

Spor
  • 31.05.2025 12:40
  • Giriş: 31.05.2025 12:40
  • Güncelleme: 31.05.2025 12:43
Kaynak: AA
Voleybolda 'Milletler Ligi' hazırlıkları Slovenya maçıyla sürüyor
Foto: AA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak özel maç, saat 15.00'te başlayacak.

HOLLANDA KARŞISINDA BAŞARILI PERFORMANS

Ay-yıldızlı takım, hazırlıklar kapsamında 24 ve 25 Mayıs'ta deplasmanda karşılaştığı Hollanda'yı 3-1'lik skorlarla yenmişti.

MİLLETLER LİGİ TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran'da Şian/Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran'da Burgaz/Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 16-20 Temmuz'da Chiba/Japonya'da mücadele edecek.

Finaller ise 30 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihlerinde Ningbo/Çin'de düzenlenecek.

BirGün'e Abone Ol