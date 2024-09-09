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Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 15:24
  • Giriş: 09.09.2024 15:24
  • Güncelleme: 09.09.2024 15:24
Kaynak: AA
Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, 6 Eylül'de Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde başlayan turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 14'ü kadın 35 takım katıldı.

Turnuvada, kadınlarda Merve Çelebi-Yaren Sencel, erkeklerde de İran'dan Bahman Salemiinjeboroun-Alireza Aghajani ikilisi birinci oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

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