Voleybolda yeni sezon heyecanı start alıyor

Spor Servisi

Voleybol Kadınlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Altı şehirden 14 takımın mücadele edeceği ligde İstanbul'dan 8, Ankara'dan da 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'in ise ligde birer takımı bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Galatasaray Daikin, Beşiktaş, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo, Zeren Spor ve Türk Hava Yolları mücadele edecek.