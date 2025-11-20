Volkan Demirel'den Galatasaray maçı değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, sarı-kırmızılı takıma karşı oynayacakları maçın kendileri için önemli bir moral ve motivasyon fırsatı olacağını söyledi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Volkan Demirel ve futbolcu Dimitrios Goutas açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı oynayacaklarını hatırlatan Volkan Demirel, "Kazanmak isteyecek bir takım var karşımızda. Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bu maçtan puan alınması takdirde kendi adımıza moral ve motivasyon olur. Göztepe maçı skor olarak kötü bitti ama üç gün önce gelmiştim ve çok fazla bir şey anlatamadım. Ona rağmen oyuncuların bize inancıyla iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Başakşehir maçında da hem iyi oyun geldi hem de skor geldi. Başakşehir maçındaki oyundan çok memnunum. Sonra biliyorsunuz Antalya'ya gittik. Antalya'da bir fiziksel anlamda kendimizi yukarı çekecek bir planlamayla beraber orada bir hazırlık maçı yaptık. Orada skor olarak belki istediğimizi alamadık ama oyun olarak istediklerimizi yapma anlamında gerçekten bize inanmış bir takım var ve ne demek istesek yapmaya çalışıyorlar. O yüzden önüme olumlu bakıyorum." diye konuştu.

Kamp sürecinde Antalyaspor'a karşı oynadıkları hazırlık maçında görev verdiği Onyekuru'dan beklediğini alamadığını aktaran Demirel, "Hepimizin beklediği, bildiği Onyekuru değil ama çok istekli. Bence kısa zamanda istediklerimizi becerebilirse takımda yerini alacak. Şu an ilk 11 oynaması için soru işaretleri var ama sonradan tamamlayıcı oyuncu olarak Onyekuru elimizde bir değer. Antalya kampını çok iyi geçirdi. Orada fiziksel, yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Bu da bazen oyuncularda çalışmadığı kaslar çalıştığı için sakatlıklar el verebiliyor. Dizindeki geçmiş sakatlığından dolayı da bir ağrısı vardı. Bir idmana katılmadı. Takım içinde herhangi bir sorun yok. Dal Veresanovic de dönmeye başlıyor. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Hem Antalya kampı hem ben geldikten sonraki süreç ben çok memnunum her şeyden. İnşallah Ankara'ya yakışır bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Türk futbolundaki yerine dikkati çeken Demirel, kulübün alt yapısına da değinerek şunları kaydetti:

"Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu içeri girince anladım. Burada büyük bir aile var. Antalya kampına 10 tane genç arkadaşımızı götürdük. Şu an 2-3 tanesi bizle çıkıyor. Altyapıdaki hocalarımla da iletişim halindeyiz. Çocukların Gençlerbirliği'ne katkı sağlaması için de gerekli çalışmaları, gerekli projeleri yapmaya çalışıyoruz. Gençlerbirliği'nin Türk futboluna oyuncu yetiştirme özelliğini tekrardan ön plana çıkaracağımı düşünüyorum. Çünkü kariyerime bakarsanız futbolculara dokunuşlarım vardır. Çok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdım kısa zamanda. Daha önce böyle altyapılı bir takımda çalışmadım. Burada rahmetli İlhan Cavcav çok güzel bir ortam yaratmış. Senede bir-iki tane böyle genç yetenek çıkarsak Gençlerbirliği'ne çok büyük katkısı olur. Hem ligde yarışan hem de Türk futboluna oyuncu yetiştiren bir vizyonu üstlenmek istiyorum. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz ama tabii ki bunlar hemen olmuyor. Biraz zaman harcamak lazım, biraz planlama yapmak lazım. Hem A takım olarak, hem altyapı olarak doğru hareket etmek lazım."

Demirel, ara transfer dönemindeki planlamalarına ilişkin soruya ise, "Sağ taraf biraz eksik. Oraya oyuncu almayı düşünüyorum. Seçeneklerden bir tanesi de Emre Mor. Ama tabii ki Fenerbahçe'deki durumu ne olur, takıma geri döner mi dönmez mi bilmiyorum. Emre Mor benim güvendiğim, inandığım, futbolunu çok beğendiğim bir oyuncu. Gelirse de buraya katkı sağlayacaktır ama dediğim gibi, bizim elimizde olan bir şey değil. Biz sadece istiyoruz. Onunla beraber üç dört tane daha sağ kenar alternatifimiz var. İki üç bölgeye de takviye yapacağımızı düşünüyoruz. Gençlerbirliği'ni yormadan, şartlarını zorlamadan, elimizdeki imkanlar doğrultusunda takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Planlamayı doğru bir şekilde yaparak ikinci yarıya başlayacağımızı düşünüyorum ama şu an düşündüğüm önümüzdeki maçları en iyi şekilde kapatarak ilk yarıyı hedeflediğimiz puanla ulaşmak." yanıtını verdi.

- "Agresif ve yılmadan oynamayı becerebilirsek bence oradan iyi bir skorla ayrılabiliriz"

Başkent ekibinin Yunan stoperi Dimitrios Goutas ise Antalya kampını yoğun ama iyi bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Goutas, sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak Victor Osimhen'e karşı oynamayı çok istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirerek, "Büyük takımlarda gerçekten çok fazla iyi isimler oluyor. Victor Osimhen de bunlardan biri, hatta en iyisi. Büyük takımlarda her zaman bu tip isimlerin yeri doldurulur. Bence Osimhen'in yerine oynayacak oyuncu da onun yerini doldurabilecek derecede kaliteli bir oyuncu olacak ve o da bizi zorlayacak. Tabii ki takım olarak her şeyimizi vereceğiz. Çok büyük bir takıma karşı oynuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür maçlarda başarılı olabildiğimizi gösterdiğimiz son örnek Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olabildiğini gördük. Agresif ve yılmadan oynamayı becerebilirsek bence oradan iyi bir skorla ayrılabiliriz." şeklinde konuştu.

Takımda oluşan havadan memnun olduğunu aktaran Goutas, "Volkan Demirel ile geldiği günden itibaren gerçekten çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Tüm arkadaşlarımız mutlu ve bu mutluluk ve bu birliktelik sahaya da yansıyor diye düşünüyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder ve iyi skorlar alırız." diyerek sözlerini tamamladı.