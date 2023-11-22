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Volkan Demirel, Hatayspor antrenmanında kaleye geçti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bordo-beyazlı ekibin son yapılan antrenmanında kaleye geçti.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 16:56
  • Giriş: 22.11.2023 16:56
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:58
Kaynak: İHA
Volkan Demirel, Hatayspor antrenmanında kaleye geçti

Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Hatay ekibinde Teknik Direktör Volkan Demirel, antrenmanın bir bölümünde kaleye geçti. Demirel’in kalede kurtarış yaptığı görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

Fenerbahçe’de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel’in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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