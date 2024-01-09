Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile MKE ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 05.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL'in 06.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan " sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI 'nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki" çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."