Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrum FK mücadelesi öncesinde Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı.

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrum FK, Trabzon’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0'lık skor ile kazanırken Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile maç öncesindeki gerginliği karşılaşmanın önüne geçti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’in maç öncesinde görüşmek istemesine yanıt vermeyerek yedek kulübesine gitti.

Yaşanan gerginliğin sebebinin ise 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep ve Hatay kulüplerinin ligden çekilmesine ilişkin, iki teknik direktörün daha önce yaptıkları açıklamalar olduğu öğrenildi.

Maçın ardından iki teknik direktör de gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ADANA DEMİRSPOR OYNADI, ADANASPOR OYNAMADI"

Güneş, yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi:

"Konuşacak bir konu yok. Çünkü benim işim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş, bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şey. Anladığım zaman benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Deprem zamanında ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ben deprem döneminde 'Maçlar oynanmasın.' dendiği zaman 'Bunları böyle yaparak kazanamazsınız.' dedim. Bunun ölülerle ilgisi yok, bu kulüplerle ilgili, federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Gaziantep'te de maç oynanmaması gerekebilirdi. Gaziantep de öyle, Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Adanaspor oynamadı. Karmakarışık bir şey, adaletsiz bir şey. Ben bunun doğru olmadığını söyledim, kulüplerle ilgili federasyonun aldığı karar."

“ŞARK KURNAZLIĞI YAKIŞMIYOR”

Hatay'da dünürünün olduğunu ve onun da yakınını kaybettiğini dile getiren Güneş, "Ben Hatay için yardıma gittim. Sen güya aklınca şark kurnazlığı ile bir şey söylemeye çalışıyorsun, yakışmıyor. İkincisi de 'Hoş geldin' demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için. Ona da 'Hoş geldin' demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu bana hareket olarak yaparsan söylediğim lafın da arkasındayım. Doğru bulmamama rağmen ondan sonra kendini kaybediyorsun otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Demagojilerle uğraşma, konuştuğunu dinlesin azcık, ona diyecek bir şeyim yok artık" şeklinde konuştu.

“ÖLÜYE SAYGISI OLMAYANIN DİRİSİNE HİÇ SAYGIM OLMAZ”

Volkan Demirel ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşananlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa... Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde şimdi ailelerin acılarını tekrar hatırlatmak istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Ne söylüyorum, ölüye saygısı olmayanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın."

“ŞENOL GÜNEŞ'TEN HİÇBİR ZAMAN ÖZÜR DİLEMİYORUM”

Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Demirel, "Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Üç yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

KORİDORDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Volkan Demirel'e seslenen Şenol Güneş, 'terbiyesiz' ifadesini kullandı.

Volkan Demirel de deneyimli çalıştırıcıya "70 yaşında şov yapıyorsun, sensiz terbiyesiz" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ VE VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

O dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'in açıklamalarına tepki gösteren Volkan Demirel ise şunları söylemişti:

"Ligler tekrar başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Yani ben bu kafayla bu insanları maça çıkaramazdım. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. İstememize rağmen maça çıkaramazdık. Fakat bu sene artık hayat devam ediyor. Biz bu ligde varız. Hem de Allah'a şükür dimdik ayaktayız."