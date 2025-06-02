Volkan Konak'a hakaret eden Çatalca Müftüsü'nün Kocaeli'ye yapılan ataması iptal edildi

Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ne vaiz olarak atanmasının iptal edildiğini, İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Mehmetalioğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul'un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor."