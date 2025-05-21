Volkan Konak hakkında skandal sözler kullanmıştı: Çatalca Müftüsü’ne 9 yıl hapis istemi

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında 9 yıl hapis cezası istendi.

NTV'nin haberine göre, Ahmet Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında müftünün geçmişte yaptığı diğer paylaşımlar da incelemeye alındı.

Müftü Mehmetoğlu'nun 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma dosyasına dahil edildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

9 yıla kadar hapsi istenen müftü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ahmet Mehmetalioğlu Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı.



