Volkan Konak hayatını kaybetti: Siyasilerden ve sanatçılardan başsağlığı mesajları

Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçılarından Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı, saat 00.40 sularında yaşamını yitirdi.

Volkan Konak'ın ölümünün ardından siyasiler, sanatçılar ve spor kulüpleri başsağlı mesahı yayımladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti...



Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.… pic.twitter.com/mx0BJk4qom — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 30, 2025

Şarkıcı Mustafa Sandal, Konak için "Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve Volkan Konak'ın dün sahneden selam gönderdiği CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da Volkan Konak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dilek İmamoğlu şunları kaydetti:

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Karadeniz’in hırçın rüzgarını yüreğimize dokunan sesi, iyilik dolu kalbi, cesareti, ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız... Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/VJgXsX11cl — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) March 31, 2025

SPOR KULÜPLERİNDEN MESAJ

Volkan Konak'ın taraftarı ve Divan üyesi olduğu Trabzonspor da 58 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz’e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır.



Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/LQ3hmwsXql — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) March 30, 2025

Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da Volkan Konak için başsağlığı mesajları yayımladı.

Yazar Yekta Kopan da Volkan Konak için "Hep iyiliklerle anılacak bir isim daha bu dünyadan göçüp gitti. Sesi de cesareti de unutulmayacak" dedi.