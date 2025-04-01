Volkan Konak için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

T24'ün aktardığına göre Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi siyasetçi ve sanatçılar katıldı.

YARIN TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

Konak’ın cenazesi 2 Nisan Çarşamba (yarın), öğle namazını müteakip memleketi Trabzon'daki Maçka Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Sanatçıya ilk müdahale konser alanında bulunan bir doktor yaparken, Konak hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

30 Mart gecesi hayatını kaybeden 58 yaşındaki usta sanatçının naaşı dün Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı ve otopsi işlemi burada yapıldı.