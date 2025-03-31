Volkan Konak'ın ailesi, rezil paylaşım ve haberlerle ilgili harekete geçti

Volkan Konak'ın ailesi, sanatçının vefatının ardından sosyal medyada yapılan hakaretler ve bazı yayın kuruluşlarındaki haberlerle ilgili harekete geçti.

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti:

"Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, dün Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ardından Çatalca Müftüsü'nün de aralarında bulunduğu bir grup, bazı gerici troll hesaplar ile bazı gazeteler sanatçıyı hedef alan paylaşımlar ve haberler yapmıştı.