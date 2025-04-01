Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın cenaze töreninin detayları netleşti.

Konak’ın cenazesi 2 Nisan Çarşamba (yarın), öğle namazını müteakip memleketi Trabzon'daki Maçka Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Sanatçıya ilk müdahale konser alanında bulunan bir doktor yaparken, Konak hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

30 Mart gecesi hayatını kaybeden 58 yaşındaki usta sanatçının naaşı dün Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı ve otopsi işlemi burada yapıldı.