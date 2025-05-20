Volkan Konak'la ilgili rezil paylaşımlar yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği sırada sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Mehmetalioğlu, atama kararına ilişkin olarak, "Bir savaşa girildiyse bedelini ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"BİR SAVAŞA GİRİLDİYSE BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ"

Mehmetalioğlu, vaiz olarak atanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."

Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.