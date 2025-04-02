Volkan Konak'la ilgili rezil paylaşımlar yapan Çatalca Müftüsü hakkında soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, sanatçı Volkan Konak'ın vefat etmesinin ardından nefret söylemi paylaşımı yapan İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.