Volkanik patlamanın ardından deprem: Endonezya 6.5 ile sarsıldı
Yanardağ patlamasıyla gündeme gelen ve alarm seviyesinin en yüksek seviyeye çıktığı Endonezya'nın doğusunda Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: AA
Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
Ülkede dün (15 Ekim Çarşamba) yanardağ patlaması gerçekleşmiş, alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarılmıştı.