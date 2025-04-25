Volkanları tetikleyen şey eriyen buzullar olabilir

Bilim insanları, buzulların erimesinin doğa olaylarını artırmış olabileceğini bildirdi. ABD'deki Colorado Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencisi Tao Yuan ve Profesör Shijie Zhong tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Son Buzul Çağı’nın sonunda gerçekleşen hızlı buzul erimesinin, kısa süreli ancak etkili bir iklim değişikliğine yol açtığını gösterdi.

Bulgulara göre, yaklaşık 12 bin ila 6 bin yıl önce Orta Atlantik Sırtı’nda deniz tabanı yayılma oranı yüzde 40’a kadar arttı. Araştırmacılar, eriyen buzulların Dünya kabuğunu yalnızca dikey değil, yatay olarak da etkilediğini aktardı. Bu durum, Kuzey Amerika levhasında hafif bir dönüşe ve deniz tabanında daha fazla okyanus kabuğu oluşumuna neden oldu.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTI

Modelleme verilerine dayanan çalışmada, aynı dönemde İzlanda’daki volkanik faaliyetlerin de önemli ölçüde arttığı tespit edildi. Araştırmacılar, geçmişteki buzul erimesiyle ilişkili volkanik artışların, günümüzde Grönland’daki buzulların erimesiyle benzer etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Araştırmanın başyazarı Tao Yuan, “Buzulların erimesi, gelecekte okyanus ortası sırtlarında deniz tabanının yayılmasını ve volkanik faaliyetleri artırabilir. Ancak bu etkilerin görülmesi yüzyıllar sürebilir” ifadelerini kullandı.