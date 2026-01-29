Volkswagen 44 binden fazla aracı geri çağırdı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yüksek voltajlı akülerin aşırı ısınmasından kaynaklanan potansiyel yangın riski nedeniyle 44 binden fazla aracı geri çağırdı.

Techtimes'ta yer alan habere göre geri çağırma kararı, markanın popüler elektrikli SUV modeli ID.4'ün 2023 ile 2025 yılları arasındaki üretimlerini kapsıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, 43 bin 881 adet ID.4 SUV, yüksek voltajlı batarya yazılımını güncellemek ve gerektiğinde bataryaları değiştirmek için geri çağırıldı.

Öte yandan 2023 ve 2024 model yıllarına ait 670 araç, batarya hücre modüllerinin yanlış hizalanmış olabileceği ve bunun yangın riskini artırabileceği gerekçesiyle geri çağrıldı. New York Post’un haberine göre, bu 670 araç sahibine onarım tamamlanana kadar ekstra önlemler almaları tavsiye ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Volkswagen, müşterilerimizin güvenliğine büyük önem vermektedir. Tüm araçların derhal incelenip onarılmasını sağlamak için NHTSA ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.