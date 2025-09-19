Volkswagen Arena'da Filistinli Saint Levant ağırlanacak

HABER MERKEZİ

+1’in katkılarıyla hayata geçirilen Pozitif Vibrations’ın yeni edisyonu Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Müziğinde kimlik, aşk ve direniş temalarını harmanlayarak hem sanatsal hem politik bir ses olarak öne çıkan Filistinli rapçi Saint Levant, 12 Aralık’ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak.

Montrö Caz Festivali, Coachella gibi festivallerde yer alan Saint Levant; üretiminde kimliğini ve aktivizmini başarıyla harmanlıyor.

Dinleyicilere hem programı hem de tüm olanaklarıyla müzikle dolu bir gün vadeden Pozitif Vibrations serisinin Volkswagen Arena’da gerçekleşecek edisyonunun biletleri 18 Eylül Perşembe 12.00'den sonra BUGECE, Biletix, Passo ve Biletinial’da satışta.

SAINT LEVANT HAKKINDA

Marwan Abdelhamid, namıdiğer Saint Levant, Kudüs’te, Cezayir asıllı Fransız bir anne ve Sırp-Filistinli bir babadan, İkinci İntifada sırasında dünyaya geldi. Hayatının 7 yılını Gazze’de geçirdi ve bu dönemi, ilk EP’si olan "From Gaza with Love" (Gazze'den Sevgiyle) adlı albümüne adadı.