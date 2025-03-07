Volkswagen'de motor sorunu: 177 bin otomobil geri çağrılacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, motor kapağının gevşeme riski nedeniyle ABD'de 177.493 crossover SUV modeli geri çağıracak. Karar, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyuruldu.

Yetkililere göre, motor kapağının servis sonrası yanlış takılması durumunda gevşeyerek sıcak motor yüzeyleriyle temas edebileceği ve yangın riskini artırabileceği belirtildi.

Geri çağırma kararı, 2024 ve 2025 model yılına ait bazı Atlas ve Atlas Cross Sport araçlarını kapsıyor.

Volkswagen bayileri, sorunu gidermek için motor kapağını ücretsiz olarak kaldıracak.

Kaynak: CNBC-e