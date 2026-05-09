Volkswagen Golf, Golf GTI ve Golf R Mayıs 2026 Fiyat Kampanyası Açıklandı!

Volkswagen Golf Mayıs 2026 fiyat listesi belli oldu. Golf, Golf GTI ve Golf R modellerinin 2026 model opak renk tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları açıklandı. Yeni listede Golf 2.214.000 TL’den başlarken, Golf GTI 5.499.000 TL, Golf R ise 6.913.000 TL fiyatla dikkat çekti.

VOLKSWAGEN GOLF MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Golf Mayıs 2026 fiyat kampanyası kapsamında manuel ve DSG şanzımanlı farklı motor seçenekleriyle listelendi. Golf ailesinde Impression, Life, Style ve R-Line donanım seçenekleri öne çıkıyor.

Model Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression ₺2.214.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life ₺2.773.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style ₺3.128.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺3.326.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺3.547.000

VOLKSWAGEN GOLF GTI MAYIS 2026 FİYATI

Performans odaklı Golf GTI, Mayıs 2026 fiyat listesinde tek motor ve donanım seçeneğiyle yer aldı. Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ₺5.499.000 olarak açıklandı.

Model Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI ₺5.499.000

VOLKSWAGEN GOLF R MAYIS 2026 FİYATI

Golf ailesinin en güçlü versiyonu olan Golf R, Mayıs 2026 fiyat listesinde 2.0 TSI 333 PS DSG motor seçeneğiyle yer aldı. Volkswagen Golf R fiyatı ₺6.913.000 olarak duyuruldu.

Model Donanım Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R ₺6.913.000

VOLKSWAGEN GOLF EN UCUZ VERSİYON HANGİSİ?

Mayıs 2026 fiyat listesine göre Volkswagen Golf ailesinin en uygun fiyatlı modeli Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression oldu. Bu versiyonun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ₺2.214.000 olarak listelendi.

DSG şanzımanlı Golf almak isteyenler için başlangıç seçeneği ise Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life oldu. Bu modelin fiyatı ₺2.773.000 seviyesinde açıklandı.

VOLKSWAGEN GOLF DSG FİYATLARI

Volkswagen Golf DSG fiyatları, motor gücü ve donanım seviyesine göre değişiyor. 1.5 eTSI 116 PS DSG Life versiyonu 2.773.000 TL’den başlarken, 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line modeli 3.547.000 TL’ye kadar çıkıyor.

DSG Model Donanım Fiyat Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life ₺2.773.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style ₺3.128.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺3.326.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺3.547.000

VOLKSWAGEN GOLF OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Volkswagen Golf Mayıs 2026 fiyat listesinde metalik renk ve panoramik açılır cam tavan opsiyonel donanım olarak yer aldı. Tavsiye edilen vergiler hariç opsiyonel donanım fiyatları şu şekilde açıklandı:

Golf Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺21.090 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺62.300

GOLF GTI VE GOLF R OPSİYON FİYATLARI

Golf GTI ve Golf R modellerinde metalik renk fiyatı standart Golf’e göre farklı listelendi. Her iki performans modelinde de panoramik açılır cam tavan için aynı net fiyat açıklandı.

Model Grubu Metalik Renk Panoramik Açılır Cam Tavan Golf GTI ₺37.890 ₺62.300 Golf R ₺37.890 ₺62.300

GOLF, GOLF GTI VE GOLF R FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Mayıs 2026 listesinde Golf ailesi geniş bir fiyat aralığıyla sunuldu. Standart Golf 2.214.000 TL’den başlarken, performans odaklı Golf GTI 5.499.000 TL, Golf R ise 6.913.000 TL fiyatla listede yer aldı.