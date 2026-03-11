Volkswagen Golf Mart 2026 Sıfır Araç Satış Fiyatları (GÜNCEL)

Otomobil dünyasının en popüler modellerinden biri olan Volkswagen Golf için Mart 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de sıfır otomobil satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Volkswagen Golf fiyat listesi, 2026 model Golf fiyatı ve Golf Impression, Life, Style ve R-Line donanım fiyatları hakkında en güncel bilgileri araştırıyor.

Doğuş Otomotiv tarafından paylaşılan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesine göre Volkswagen Golf 2026 model araçların satış fiyatları donanım paketi ve motor seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Volkswagen Golf modelleri manuel ve DSG şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor.

VOLKSWAGEN GOLF 2026 MODEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

03 Mart 2026 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesine göre Volkswagen Golf sıfır araç fiyatları şu şekilde açıklandı:

Model Donanım Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression ₺2.170.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life ₺2.718.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style ₺3.066.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺3.260.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺3.477.000

Bu fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır ve araç stok durumuna, sipariş tarihine veya vergisel düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

VOLKSWAGEN GOLF OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Standart donanımlar dışında tercih edilen opsiyonel ekipmanlar ayrıca ücretlendirilir. Mart 2026 itibarıyla açıklanan opsiyonel donanım fiyatları şu şekildedir:

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺20.680 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺61.080

Bunun dışında Mercan kırmızısı ve Yarış mavisi renk seçenekleri opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 29.330 TL olarak açıklanmıştır. Ayrıca Aytaşı grisi renk seçeneği için tavsiye edilen net fiyat 7.750 TL olarak belirtilmiştir.

VOLKSWAGEN GOLF HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Volkswagen Golf modellerinin üretim menşei Almanya olarak açıklanmıştır. Araç fiyatları üretim maliyetleri, ithalat koşulları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenebilir.

Doğuş Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre araçların teknik özellikleri, opsiyonel donanımları ve fiyatları üretim veya ithalat koşullarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

VERGİLER VE RESMİ İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Araç fiyatları hesaplanırken ÖTV, KDV ve MTV gibi vergiler dikkate alınmaktadır. Ancak resmi tarife değişiklikleri veya döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarda farklılık oluşabilir.

Noter tescil harcı, trafik tescil işlemleri, ruhsat bedelleri ve trafik sigortası gibi bazı giderler anahtar teslim fiyatına dahil değildir ve müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Noter tescil harcı, aracın KDV hariç fatura tutarı veya kasko değerinin yüksek olanı üzerinden %0,2 oranında hesaplanmaktadır.

Volkswagen Golf 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen Golf fiyatları donanım ve motor seçeneğine göre 2.170.000 TL ile 3.477.000 TL arasında değişmektedir.

En ucuz Golf modeli hangisi?

Mart 2026 fiyat listesine göre en uygun fiyatlı model Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression versiyonudur.

Golf R-Line fiyatı ne kadar?

Volkswagen Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line modelinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 3.477.000 TL olarak açıklanmıştır.

Volkswagen Golf hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen Golf modellerinin üretim menşei Almanya olarak belirtilmiştir.

Mart 2026 itibarıyla açıklanan Volkswagen Golf fiyat listesi, modelin farklı motor seçenekleri ve donanım paketleri ile satışa sunulduğunu gösteriyor. Impression, Life, Style ve R-Line donanım paketleri ile satışta olan Golf modelleri, Türkiye’de sıfır otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için önemli alternatifler arasında yer almaya devam ediyor.