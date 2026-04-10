Volkswagen Golf Serisi Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen Golf 2026 fiyat listesi açıklandı ve otomobil severlerin yakından takip ettiği hatchback segmentinde dengeler yeniden şekillenmeye başladı. “Volkswagen Golf fiyatları ne kadar?”, “Golf 2026 fiyat listesi”, “Golf R fiyatı kaç TL?”, “Golf GTI fiyatı ne kadar?” gibi aramalar hız kazanırken, açıklanan yeni fiyatlar dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

2026 model Volkswagen Golf serisi; standart Golf, performans odaklı Golf GTI ve en üst seviye Golf R modelleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İşte yalnızca paylaşılan resmi verilere göre hazırlanan Volkswagen Golf Nisan 2026 güncel fiyat listesi ve detaylar.

VOLKSWAGEN GOLF 2026 FİYAT LİSTESİ

2026 model Volkswagen Golf için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar şu şekildedir:

Model Donanım Fiyat Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression ₺2.170.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life ₺2.718.000 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style ₺3.066.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style ₺3.260.000 Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺3.477.000

Bu verilere göre Volkswagen Golf başlangıç fiyatı 2.170.000 TL seviyesinden başlarken, R-Line donanımlı versiyonlarda fiyat 3.477.000 TL'ye kadar yükseliyor.

GOLF GTI 2026 FİYATI NE KADAR?

Performans odaklı hatchback segmentinin en dikkat çeken modellerinden biri olan Golf GTI, 2026 model yılında da güçlü fiyatıyla öne çıkıyor.

Model Donanım Fiyat Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI ₺5.391.000

Golf GTI modeli, performans ve sürüş keyfini ön planda tutan kullanıcılar için üst segment bir alternatif sunuyor.

GOLF R 2026 FİYATI KAÇ TL?

Golf serisinin en güçlü versiyonu olan Golf R, performans segmentinde zirveye oynayan bir model olarak dikkat çekiyor.

Model Donanım Fiyat Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R ₺6.777.000

Golf R modeli 6.777.000 TL fiyatıyla serinin en pahalı ve en performanslı seçeneği olarak öne çıkıyor.

VOLKSWAGEN GOLF OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Golf serisinde opsiyonel donanımlar, araç fiyatını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Açıklanan verilere göre opsiyonel fiyatlar şu şekilde:

Opsiyonel Donanım Fiyat Metalik Renk ₺20.680 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺61.080

GTI ve Golf R modellerinde ise metalik renk fiyatı 37.150 TL olarak açıklanırken, panoramik cam tavan opsiyonu 61.080 TL seviyesinde bulunuyor. Bu opsiyonlar tercih edildiğinde toplam araç maliyeti artış gösterebilir.

GOLF 2026 FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen Golf fiyatları sabit değildir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Açıklanan bilgilere göre fiyat değişiminde etkili olan başlıca unsurlar şunlardır:

ÖTV, KDV ve MTV gibi vergi oranları

Döviz kuru değişimleri

Opsiyonel donanım tercihleri

Noter ve tescil işlemleri

Yetkili satıcı fiyat politikaları

Bu nedenle araç satın alırken nihai fiyatın teslim tarihinde geçerli olan fiyat listesine göre belirlenebileceği unutulmamalıdır.

Volkswagen Golf 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen Golf fiyatları 2.170.000 TL’den başlayıp 3.477.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Golf GTI fiyatı ne kadar?

Golf GTI 2026 model fiyatı 5.391.000 TL olarak açıklanmıştır.

Golf R fiyatı kaç TL?

Golf R modeli 6.777.000 TL fiyatıyla satışa sunulmaktadır.

Golf Life DSG fiyatı ne kadar?

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life donanım fiyatı 2.718.000 TL’dir.

Golf R-Line fiyatı ne kadar?

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line donanım fiyatı 3.477.000 TL’dir.

Panoramik cam tavan fiyatı ne kadar?

Panoramik açılır cam tavan opsiyonu 61.080 TL olarak belirtilmiştir.

Metalik renk fiyatı ne kadar?

Standart Golf modellerinde metalik renk 20.680 TL, GTI ve Golf R modellerinde ise 37.150 TL’dir.

Volkswagen Golf hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen Golf modeli Almanya menşeilidir.