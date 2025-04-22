Volkswagen işçileri faşizmin karşısında

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Almanya’da Berlin, Köln, Hannover, Kassel, Hamburg, Frankfurt’un da aralarında olduğu 100’den fazla kentte, Paskalya dolayısıyla yapılan gösterilerde savaşa ve silahlanmaya karşı çıkıldı.

1960’tan bu yana yapılan Paskalya yürüyüşlerinin bu yılki ana teması yine savaşlar, militarizm ve kapitalizmin yoksullaştırıcı politikaları oldu. Taşınan pankart ve dövizlerde silahlanmaya ayrılan bütçenin eğitim, sağlık, konut gibi halkın ihtiyaç duyduğu alanlara ayrılması talep edildi.

Kassel’de, yüzlerce savaş karşıtı, Alman silah tekeli Rheinmetall’in önüne kadar yürüdü ve burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde “Savaşa ve silahlanmaya hayır” pankartı taşındı.

Ayrıca Volkswagen otomotiv tekeli işçileri, “Volkswagen işçileri savaşa ve faşizme karşı” talebiyle eylemde yer aldı.