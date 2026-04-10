Volkswagen Passat Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen Passat 2026 fiyat listesi açıklandı ve sedan segmentinde dengeleri değiştirecek yeni tablo ortaya çıktı. Özellikle “Volkswagen Passat fiyatları ne kadar?”, “Passat 2026 fiyat listesi”, “Passat R-Line fiyatı kaç TL?”, “Passat dizel fiyatı ne kadar?” ve “Passat 4MOTION fiyatı” gibi aramalar hız kazanırken, açıklanan güncel rakamlar dikkat çekti.

2026 model Volkswagen Passat; 1.5 eTSI benzinli, 2.0 TDI dizel ve 2.0 TSI performans motor seçenekleriyle geniş bir yelpazede sunuluyor. Impression, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle kullanıcıların karşısına çıkan model, hem konfor hem de performans odaklı seçenekler barındırıyor. İşte yalnızca paylaşılan verilere göre hazırlanan Volkswagen Passat Nisan 2026 güncel fiyat listesi.

VOLKSWAGEN PASSAT 2026 FİYAT LİSTESİ

Model Donanım Fiyat Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression ₺3.459.000 Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business ₺4.134.000 Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance ₺4.589.000 Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line ₺4.716.000 Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance ₺6.923.000 Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line ₺6.963.000 Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line ₺7.088.000

Bu listeye göre Volkswagen Passat başlangıç fiyatı 3.459.000 TL seviyesinden başlarken, serinin en yüksek fiyatlı modeli 7.088.000 TL ile 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line versiyonu oldu.

PASSAT IMPRESSİON, BUSİNESS, ELEGANCE VE R-LİNE FİYATLARI

Giriş seviyesi olarak sunulan Impression donanım paketi 3.459.000 TL fiyatla listelenirken, bir üst seviye olan Business donanımı 4.134.000 TL seviyesine çıkıyor. Daha üst donanım olan Elegance paketi 4.589.000 TL fiyatla sunulurken, sportif detaylara sahip R-Line versiyonu 4.716.000 TL seviyesine ulaşıyor.

Bu tablo, Passat kullanıcılarının donanım tercihine göre ciddi fiyat farklarıyla karşılaştığını gösteriyor. Özellikle “Passat Business ile Elegance farkı ne kadar?” ve “Passat R-Line fiyatı ne kadar?” soruları bu nedenle öne çıkıyor.

DİZEL VE PERFORMANS PASSAT MODELLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Volkswagen Passat’ın üst segment motor seçenekleri de fiyat listesinde dikkat çekiyor. Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance modeli 6.923.000 TL fiyatla listelenirken, aynı motorun R-Line versiyonu 7.088.000 TL’ye kadar yükseliyor.

Öte yandan performans odaklı Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line modeli 6.963.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu nedenle “Passat 4MOTION fiyatı ne kadar?” ve “Passat en pahalı modeli hangisi?” gibi sorular kullanıcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

VOLKSWAGEN PASSAT OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Passat modelinde opsiyonel donanımlar da toplam maliyet üzerinde doğrudan etkili oluyor:

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺36.500 Panoramik Açılır Cam Tavan ₺71.460

Buna ek olarak Oryx beyazı renk seçeneği 63.840 TL olarak açıklanırken, siyah tavan seçeneği yalnızca R-Line donanım seviyesinde sunuluyor. Bu detaylar, araç fiyatını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

PANORAMİK CAM TAVAN HANGİ PASSAT MODELLERİNDE STANDART?

Paylaşılan bilgilere göre panoramik açılır cam tavan, Passat Elegance ve Passat R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Bu özellik, üst paketleri tercih eden kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Öte yandan panoramik cam tavan opsiyonel fiyatı 71.460 TL olarak belirtilmiş durumda. Bu nedenle donanım karşılaştırması yapılırken bu detayın göz önünde bulundurulması gerekiyor.

PASSAT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen Passat fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ÖTV ve KDV oranlarındaki değişimler, döviz kuru hareketleri ve opsiyonel donanım tercihleri fiyatların artmasına veya değişmesine neden olabilir.

Ayrıca noter harcı, trafik tescil işlemleri ve sigorta gibi ek maliyetler de toplam araç fiyatını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle nihai fiyat, teslim tarihindeki güncel listeye göre belirlenebilir.

VOLKSWAGEN PASSAT 2026 FİYAT LİSTESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Passat başlangıç fiyatı 3.459.000 TL olarak açıklandı.

Business donanım 4.134.000 TL seviyesinde yer aldı.

Elegance donanım 4.589.000 TL fiyatla sunuluyor.

R-Line donanım 4.716.000 TL seviyesine ulaşıyor.

Dizel 4MOTION versiyonlar 6.923.000 TL’den başlıyor.

En pahalı model 7.088.000 TL ile R-Line dizel versiyon oldu.

Metalik renk opsiyonu 36.500 TL olarak açıklandı.

Panoramik cam tavan 71.460 TL seviyesinde yer aldı.

Volkswagen Passat 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Passat fiyatları 3.459.000 TL’den başlayıp 7.088.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Passat Impression fiyatı ne kadar?

Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression donanım fiyatı 3.459.000 TL’dir.

Passat Business fiyatı kaç TL?

Passat Business donanım fiyatı 4.134.000 TL olarak açıklanmıştır.

Passat Elegance fiyatı ne kadar?

Passat Elegance fiyatı 4.589.000 TL, dizel 4MOTION Elegance fiyatı ise 6.923.000 TL’dir.

Passat R-Line fiyatı ne kadar?

Passat R-Line fiyatı 4.716.000 TL’den başlayıp 7.088.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Passat dizel fiyatı ne kadar?

Passat dizel 4MOTION fiyatları 6.923.000 TL ile 7.088.000 TL arasında değişmektedir.

Metalik renk fiyatı ne kadar?

Metalik renk opsiyonu 36.500 TL olarak açıklanmıştır.

Panoramik cam tavan hangi paketlerde standart?

Panoramik açılır cam tavan, Passat Elegance ve R-Line donanımlarında standart olarak sunulmaktadır.