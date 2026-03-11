Volkswagen T-Cross Mart 2026 Sıfır Araç Satış Fiyatları (GÜNCEL)

SUV segmentinde kompakt yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çeken Volkswagen T-Cross için Mart 2026 güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye’de sıfır araç satın almak isteyen kullanıcılar özellikle Volkswagen T-Cross fiyat listesi, 2026 model T-Cross fiyatı ve T-Cross Life, Style ve R-Line donanım fiyatları gibi konuları yoğun şekilde araştırıyor.

Doğuş Otomotiv tarafından paylaşılan verilere göre 2026 model Volkswagen T-Cross araçların tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları Mart 2026 itibarıyla güncellendi. Kompakt SUV segmentinde yer alan T-Cross modelleri farklı donanım seçenekleri ve şanzıman alternatifleri ile satışa sunuluyor.

VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 MODEL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

03 Mart 2026 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesine göre Volkswagen T-Cross 2026 model araçların satış fiyatları şu şekilde:

Model Donanım Fiyat T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life ₺2.186.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life ₺2.578.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style ₺2.731.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line ₺2.835.000

Bu fiyatlar 2026 model Volkswagen T-Cross tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup stok durumuna ve sipariş tarihine göre değişiklik gösterebilir.

VOLKSWAGEN MART 2026 SATIŞ KAMPANYASI

Kampanya şartlarını Volkswagen resmi sitesinde yer alan bilgi formunu doldurup öğrenebilirsiniz.

VOLKSWAGEN T-CROSS OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Standart donanım dışında tercih edilen opsiyonel ekipmanlar ayrıca ücretlendirilir. Mart 2026 itibarıyla açıklanan opsiyonel donanım fiyatları şöyledir:

Opsiyonel Donanım Net Fiyat Metalik Renk ₺17.520

Ayrıca Mercan kırmızı renk seçeneği opsiyonel olup tavsiye edilen net fiyatı 25.660 TL olarak belirtilmiştir.

VOLKSWAGEN T-CROSS HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Volkswagen T-Cross modelleri Avrupa üretimi olup aracın menşei İspanya olarak açıklanmıştır. Araç fiyatları üretim, ithalat, döviz kuru ve vergilendirme gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Doğuş Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre üretim, ithalat veya teknik nedenlere bağlı olarak araçların teknik özellikleri, opsiyonel ekipmanları ve fiyatları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

VERGİLER VE RESMİ İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Araç fiyatları hesaplanırken ÖTV, KDV ve MTV gibi vergiler dikkate alınmaktadır. Ancak resmi tarife değişiklikleri veya döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarda farklılık oluşabilir.

Noter tescil harcı, trafik tescil işlemleri, ruhsat bedeli ve trafik sigortası gibi bazı kalemler anahtar teslim fiyatına dahil değildir ve müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Noter tescil harcı, aracın KDV hariç fatura tutarı veya kasko değerinin yüksek olanı üzerinden %0,2 oranında hesaplanmaktadır.

Volkswagen T-Cross 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen T-Cross fiyatları donanım ve şanzıman seçeneğine göre 2.186.000 TL ile 2.835.000 TL arasında değişmektedir.

En ucuz T-Cross modeli hangisi?

Mart 2026 fiyat listesine göre en uygun fiyatlı model T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life versiyonudur.

T-Cross R-Line fiyatı ne kadar?

Volkswagen T-Cross R-Line donanımına sahip DSG versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 2.835.000 TL olarak açıklanmıştır.

Volkswagen T-Cross hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen T-Cross modellerinin üretim menşei İspanya olarak belirtilmiştir.

Mart 2026 itibarıyla açıklanan Volkswagen T-Cross fiyat listesi, kompakt SUV segmentinde yer alan modelin farklı donanım seçenekleriyle satışa sunulduğunu gösteriyor. Life, Style ve R-Line paketleriyle satışta olan T-Cross modelleri Türkiye’de sıfır araç almak isteyen kullanıcılar için önemli alternatifler arasında yer almaya devam ediyor.