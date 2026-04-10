Volkswagen T-Cross Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanya Fiyatları (GÜNCEL)

Volkswagen T-Cross Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı ve otomobil piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı. Özellikle kompakt SUV segmentinde güçlü bir konuma sahip olan T-Cross, hem donanım seçenekleri hem de güncel fiyatlarıyla araç almak isteyenlerin radarına girdi. “Volkswagen T-Cross fiyatları ne kadar?”, “T-Cross 2026 fiyat listesi”, “T-Cross Life DSG fiyatı”, “T-Cross Style fiyatı” gibi konularda bu gelişmeyle birlikte hız kazandı.

Paylaşılan resmi verilere göre Volkswagen T-Cross, Nisan ayına özel kampanya kapsamında yetkili satıcılarda yerini aldı. Kampanyanın stoklarla sınırlı olması ve fiyatların değişkenlik gösterebilmesi ise alıcıların hızlı hareket etmesini gerektiriyor. İşte sadece paylaşılan verilere dayanarak hazırlanan Volkswagen T-Cross 2026 model güncel fiyat listesi ve detaylar.

VOLKSWAGEN T-CROSS NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ

2026 model Volkswagen T-Cross için açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Model Donanım Fiyat T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life ₺2.186.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life ₺2.578.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style ₺2.731.000 T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line ₺2.835.000

Bu listeye göre Volkswagen T-Cross başlangıç fiyatı 2.186.000 TL seviyesinden başlarken, en üst donanım olan R-Line versiyonu 2.835.000 TL seviyesine kadar çıkıyor. Bu da modelin farklı bütçelere hitap eden geniş bir fiyat aralığı sunduğunu gösteriyor.

VOLKSWAGEN T-CROSS NİSAN 2026 KAMPANYASI DETAYLARI

Volkswagen tarafından duyurulan kampanyaya göre T-Cross modeli, Nisan ayı boyunca yetkili satıcılarda özel fırsatlarla sunuluyor. Kampanya 6-30 Nisan tarihleri arasında geçerli olup, yalnızca kampanyaya katılan Volkswagen Yetkili Satıcılarında uygulanıyor. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Ancak kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu ve yetkili satıcıların indirim uygulama hakkının bulunduğu özellikle vurgulanıyor. Bu nedenle fiyatların bayi bazlı olarak değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

HANGİ T-CROSS MODELLERİ KAMPANYAYA DAHİL?

Paylaşılan bilgilere göre kampanya şu modelleri kapsıyor:

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Life DSG

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Style DSG

Bu modeller, özellikle otomatik şanzıman tercih eden kullanıcılar için öne çıkarken, şehir içi kullanımda konfor ve performansı bir arada sunmayı hedefliyor.

T-CROSS OPSİYONEL DONANIM FİYATLARI

Volkswagen T-Cross için açıklanan opsiyonel donanım fiyatları da kullanıcılar açısından önemli bir detay oluşturuyor. Özellikle renk seçenekleri gibi opsiyonlar, aracın toplam maliyetini doğrudan etkileyebiliyor.

Opsiyonel Donanım Fiyat Metalik Renk ₺17.520

Bunun dışında Mercan kırmızı renk seçeneğinin opsiyonel olduğu ve tavsiye edilen net fiyatının 25.660 TL olduğu belirtiliyor. Bu tür opsiyonların tercih edilmesi halinde aracın toplam fiyatı artış gösterebilir.

T-CROSS FİYATLARI NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Volkswagen T-Cross fiyatları, yalnızca açıklanan liste ile sınırlı kalmayabilir. Paylaşılan bilgilere göre araç fiyatlarında değişiklik yaşanmasına neden olabilecek çeşitli faktörler bulunuyor:

Vergi oranları (ÖTV, KDV ve MTV)

Döviz kuru değişimleri

Opsiyonel donanım tercihleri

Yetkili satıcı indirimleri

Resmi harç ve tescil ücretleri

Bu nedenle kesin araç fiyatı, sipariş ve teslim tarihindeki güncel koşullara göre farklılık gösterebilir.

T-CROSS TEKNİK VE ÜRETİM DETAYLARI

Volkswagen T-Cross modeli için paylaşılan teknik bilgiler de dikkat çekiyor. Araçların menşei İspanya olarak belirtilirken, karbon emisyon değerleri de açıklanmış durumda.

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Life DSG: 133 g/km

T-Cross 1.0 TSI 116 PS Style DSG: 134 g/km

Bu değerler 2026 model yılı için geçerli olup, araçların çevresel performansına dair önemli bir referans sunuyor.

Volkswagen T-Cross 2026 fiyatı ne kadar?

2026 model Volkswagen T-Cross fiyatları 2.186.000 TL’den başlayıp 2.835.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

T-Cross Life DSG fiyatı ne kadar?

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life donanım fiyatı 2.578.000 TL’dir.

T-Cross Style fiyatı ne kadar?

T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style donanım fiyatı 2.731.000 TL olarak açıklanmıştır.

T-Cross R-Line fiyatı ne kadar?

T-Cross R-Line donanım fiyatı 2.835.000 TL seviyesindedir.

Volkswagen T-Cross kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanya 6-30 Nisan tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerlidir.

T-Cross fiyatları neden değişir?

Vergi oranları, döviz kuru, opsiyonel donanımlar ve bayi indirimleri fiyatların değişmesine neden olabilir.

Metalik renk fiyatı ne kadar?

Metalik renk opsiyonu 17.520 TL olarak belirtilmiştir.

T-Cross hangi ülkede üretiliyor?

Volkswagen T-Cross modeli İspanya menşeilidir.

Volkswagen T-Cross Nisan 2026 fiyat listesi, kompakt SUV segmentinde rekabetin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. 2.186.000 TL’den başlayan fiyatlar, donanım seviyesine göre 2.835.000 TL’ye kadar çıkarken, kampanya kapsamında sunulan fırsatlar da dikkat çekiyor. Ancak stok sınırlaması, vergi değişiklikleri ve bayi koşulları nedeniyle fiyatların değişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle T-Cross satın almayı düşünenlerin güncel fiyatları ve kampanya detaylarını yetkili satıcılardan takip etmesi büyük önem taşıyor.